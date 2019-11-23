وتناوب على تسجيل أهداف "سبيرز" كل من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (36) والبرازيلي لوكاس مورا (43) وهاري كاين (49) في حين وقّع ميكاييل أنطونيو (73) والإيطالي أنجيلو أوغبونا (90+5) هدفي الـ"مطارق".

وبهذا الفوز رفع توتنهام، الذي خاض أولى مبارياته تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المقال هذا الأسبوع من منصبه، رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

في المقابل، تجمّد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المرتبة السادسة عشرة مؤقتاً أيضاً.

وهو الفوز الأول لتوتنهام في المسابقة المحلية بعد خمس مراحل تعادل خلالها ثلاث مرات وانهزم مرتين في حين تعرّض وست هام لهزيمته السادسة مقابل ثلاثة انتصارات و4 تعادلات.