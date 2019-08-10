توتنهام يخطف فوزاً متأخراً من أستون فيلا

نجح توتنهام في قلب الطاولة على ضيفه أستون فيلا اليوم السبت، محققاً انتصاراً غالياً 3-1 في المرحلة الأولى من مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ العائد إلى الدوري الممتاز مضيفه الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا منذ أشهر وخسره أمام ليفربول 2-0، فاجأه عندما تقدم عليه بفضل الاسكتلندي جون مغين الذي استفاد من كرة طويلة أرسلها له مينغس (9).

وحافظ أستون فيلا على تقدمه متجاوزاً ضغط توتنهام الكبير، بل كان الطرف الأفضل في الشوط الأول وسدّد أربع كرات باتجاه المرمى مقابل كرة على المرمى فقط لأصحاب الأرض.

وكثّف توتنهام من ضغطه في الشوط الثاني الذي شهد خروج تريزيغه من طرف أستون فيلا مع الدقيقة 59، وكان له ما أراد بعد تسديدة قوية من الفرنسي الجديد نومبيلي (73).

واستغل هاري كين الذي لم يكن في أفضل أيامه اليوم كرة مرتدة من الدفاع وضعها بسهولة في شباك الحارس هيتون (86)، قبل أن يعود المهاجم نفسه ويسجل ببراعة الهدف الثالث من تسديدة ذكية (90).