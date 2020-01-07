

وجاء في بيان على موقع النادي أن سيسوكو "خضع اليوم (الثلاثاء) لعملية جراحية في الرباط الجانبي لركبته اليمنى"، مشيرا إلى أن الفريق الطبي يتوقع "عودته إلى التمارين في أوائل نيسان/أبريل".

وقد تعرض الدولي الفرنسي للإصابة خلال خسارة "سبيرز" (صفر-1) أمام مضيفه ساوثمبتون في المرحلة 21 من الدوري مطلع العام الجديد، أجبرته على الغياب عن لقاء ميدلسبره من الدرجة الأولى في الدور الثالث من كأس إنكلترا الأحد الذي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1.

سيغيب بالتالي سيسوكو (30 عاما) عن عشر مباريات في الدوري الإنكليزي بما فيها مواجهات أمام ليفربول المتصدر، مانشستر سيتي، تشيلسي ومانشستر يونايتد، إضافة إلى مباراتي فريقه أمام لايبزيغ متصدر الدوري الألماني ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر هذه نكسة أخرى لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد تعرض هدافه ونجمه هاري كاين في المباراة ذاتها لتمزق في العضلات الباطنية لفخذه الأيسر، سيبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

ويغيب عن صفوف نادي شمال لندن الحارس الفرنسي هوغو لوريس منذ تشرين الأول/أكتوبر لإصابته بخلع في كوعه، إضافة للويلزي بن ديفيس، فيما صرح مورينيو أن الفرنسي تانغي ندومبيلي "مصاب دائما" بعد خروجه عارجا في الشوط الأول أمام ساوثمبتون.

