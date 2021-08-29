انفرد توتنهام بصدارة الدوري الإنكليزي عقب فوزه على ضيفه واتفورد 1-0 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وشهدت المواجهة مشاركة هاري كين للمرة الأولى (أساسياً) بعد اقتناعه بالاستمرار مع الفريق وإنهاء أمر انتقاله إلى مانشستر سيتي.

بدا أصحاب الأرض الطرف الأفضل والأخطر في المباراة وكان لهم فرص عدّة لافتتاح التسجيل في وقت مبكر، بفضل تسديدة قوية من المدافع جافيت تانغانغا بعد ركلة ركنية، إلا أنّ حارس واتفورد النمساوي دانيال باخمان كان لها بالمرصاد (20).

ودوّن الكوري الجنوبي سون هدف المواجهة الوحيد (42) ليتابع نجوميته اللافتة والتي ساعدت توتنهام على فوزه الثالث توالياً في الدوري الممتاز.

ودفع مدرب توتنهام البرتغالي نونو إسبيريتو الذي حلّ في 30 حزيران/يونيو من الموسم الماضي بدلاً من مواطنه جوزيه مورينيو المقال من منصبه، في الدقيقة 68 بالمهاجم البرازيلي لوكاس مورا لتنشيط الهجوم، فحصل الأخير على أربع فرص للتسجيل من دون أن يتمكن من مضاعفة النتيجة (71 و73 و83 و84).

ووصل توتنهام إلى النقطة التاسعة لينفرد بصدارة الدوري بعد تعثر وست هام أمام كريستال بالاس بالتعادل، وانتهاء قمة الجولة بين ليفربول وتشيلسي بالتعادل أيضاً أمس السبت.

وفي مباراة ثانية، تعادل بيرنلي وضيفه ليدز يونايتد 1-1.

افتتح النيوزيلندي كريس وود التسجيل لاصحاب الارض (61) قبل أن يعادل باتريك بامفورد النتيجة لليدز (86).