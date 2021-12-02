

افتتح توتنهام التسجيل عبر النيران الصديقة بفضل الإسباني سيرغي كانوس خطأ في مرمى فريقه (12)، وأضاف الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الثاني (65).



قال سون بعد نهاية اللقاء: "كان أداء رائعاً، منذ بداية المباراة جعلنا المباراة صعبة عليهم، كان هدفنا أن نجعل هذه المباراة مروعة بالنسبة لهم لأننا نلعب في عقر دارنا وقد حققنا ذلك".

وفضّل كونتي، أوليفر سكيب على هاري وينكز في وسط الملعب، والكولومبي دافينسون سانشيس بدلاً من جافيت تانغانغا في الدفاع مقارنة مع التشكيلة التي فازت على ليدز في المرحلة الماضية.

على ملعب توتنهام هوتسبر في لندن، سيطر لاعبو الفريق المضيف على المباراة منذ صافرة البداية، ليفتتحوا التسجيل عبر النيران الصديقة بفضل رأسية للإسباني كانوس خدعت مواطنه الحارس ألفارو فرنانديس بعد تمريرة عرضية إلى داخل المنطقة من الرواق الأيسر ومضايقة من الويلزي بن ديفيس.

واعتبر الهدف الأوّل إيذاناً لخسارة متوقعة لبرنتفورد الذي تخلف بالنتيجة مع نهاية الشوط الأوّل للمرة الخامسة هذا الموسم، من دون أن يتمكن من قلب الطاولة على منافسيه ليخسر أربع مرات سابقة أمام كل من ليستر وتشلسي وبيرنلي ونوريتش.

وبالفعل، لم يتأخر توتنهام في الشوط الثاني في مضاعفة النتيجة بعد لعبة مشتركة بدأها سانشيس إلى سون، ومنه إلى هاري كاين الذي مرر بدوره في العمق إلى الإسباني سيرخيو ريغيلون على الجهة اليمنى، ليعود الأخير ويمرر ثالث تمريرة حاسمة له هذا الموسم، بسهولة إلى الكوري الجنوبي ليسجل في المرمى الخالي (65).

ورفع "سبيرز" رصيده إلى22 نقطة في المركز السادس وله مباراة مؤجلة فيما تجمد رصيد برنتفورد عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.