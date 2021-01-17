أقيمت المباراة على ملعب رامول لين معقل شيفيلد وافتتح الظهير الإيفواري سيرج أورييه التسجيل في الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف نجم الفريق وهدافه هاري كاين الهدف الثاني في الدقيقة 40، وفي الدقيقة 59 أحرز ديفيد ماكغولدريك هدف تقليص الفارق لصالح شيفيلد قبل أن يسجل تانغي ندومبيلي الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 62.

ورفع بذلك الفريق اللندني رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع من 18 مباراة بعد أن حقق انتصاره التاسع مقابل 6 تعادلات و3 هزائم فيما واصل شيفيلد تذيله لفرق المسابقة واقترابه بسرعة شديدة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، إذ تجمد رصيده عند 5 نقاط بعد أن تلقى خسارته السادسة عشرة.

