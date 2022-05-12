افتتح هاري كاين التسجيل لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 22 وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل أن يضيف الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الهدف الثالث في الدقيقة 47 في مباراة محتدمة سادها التوتّر وشهدت طرداً لمدافع آرسنال روب هولدينغ في الدقيقة 33.

وعزز توتنهام موقعه في المركز الخامس برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحدة عن آرسنال الرابع وخمس نقاط خلف الفريق اللندني الآخر تشيلسي قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

وبات أرسنال مهددا بالتالي بمواصلة الغياب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2016-2017.

وفي المرحلتين المتبقيتين يستضيف تشيلسي ليستر سيتي وواتفورد، فيما يحلّ أرسنال ضيفا على نيوكاسل يونايتد ويستقبل إيفرتون، ويلتقي توتنهام مع ضيفه بيرنلي ويحل ضيفاً على نوريتش سيتي.

وفيما ضمن سيتي وليفربول بطاقتين لدوري الأبطال، يتنافس تشيلسي الثالث مع 70 نقطة ويحتاج إلى نقطة لضمان تأهله، وآرسنال وتوتنهام على البطاقتين المتبقيتين، فيما يتأهل خامس وسادس الترتيب إلى الدوري الأوروبي والسابع إلى الدور التمهيدي من المسابقة القارية الثالثة، دوري المؤتمر الأوروبي.