وتعادل توتنهام بهدف لمثله مع إيفرتون يوم الإثنين ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يأخذ توتنهام الأفضلية في الشوط الثاني مستفيداً من طرد المالي دوكوري في الدقيقة الثامنة والخمسين.

وسجّل هاري كين هدف توتنهام الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والستين.

وتعرّض البديل البرازيلي لوكاس مورا للطرد أيضاً قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من طرف توتنهام ليعدل مايكل كين النتيجة من تسديدة قوية 90.

ورفع توتنهام رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي لعب مباراتين أقل.

وصار رصيد إيفرتون27 نقطة في المركز الخامس عشر.