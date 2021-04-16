وسجل كاين هدفين في الدقيقتين 27 و68، وسيغوردسون في الدقيقتين 31 من ركلة جزاء و62.



وبات توتنهام يحتل المركز السابع برصيد 50 نقطة على بعد خمس نقاط من وست هام الرابع مع مباراة أقل للأخير، في آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، فيما بقي إيفرتون ثامناً مع 49 نقطة.



وبهذين الهدفين انفرد كاين بصدارة هدافي الدوري الإنكليزي، رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً بفارق هدفين عن نجم ليفربول المصري محمّد صلاح.



وبات رصيد كاين 163 هدفاً أيضاً خلال مسيرته في الدوري الإنكليزي، متجاوزاً رقم أسطورة ليفربول روبي فاولر في المركز السابع على لائحة الهدافين التاريخيين التي يتصدرها نجم نيوكاسل السابق ألن شيرر (260).



وهذه هي النقطة الثانية فقط التي يحصدها توتنهام في آخر ثلاث مباريات له محلياً.



وكان إيفرتون الأكثر استحواذاً وسيطرة خلال الشوط الأول، لكن كين هو من افتتح التسجيل في الدقيقة 27، بعدما تلقى عرضية من الفرنسي تانغي ندومبيلي داخل منطقة الجزاء، ليستلم الكرة ويسدد مباشرة في الشباك.



وسرعان ما نجح سيغوردسون في إدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.



وفي الشوط الثاني، نجح سيغوردسون في منح الأفضلية لأصحاب الأرض محرزاً هدفه الثاني في الدقيقة 62، لكن رد كاين كان سريعاً مع تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 68، ليخرج الفريقان بالتعادل رغم ضغط إيفرتون في الدقائق الأخيرة من دون نتيجة.