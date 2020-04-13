قال توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في بيان الإثنين إنه ألغى قراره بمنح إجازات إجبارية لطواقمه وخفض رواتبهم في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا وسط انتقادات من جماهيره.

وخفض توتنهام هوتسبير رواتب طواقم العاملين معه من غير اللاعبين وعددهم 550 شخصا بواقع 20 في المئة في شهري نيسان/أبريل الجاري وأيار/مايو المقبل حماية لوظائفهم.

لكن النادي أعلن اليوم الإثنين أن أعضاء مجلس الإدارة فقط هم من ستخفض رواتبهم وأن بقية طواقم العاملين في النادي، سواء كانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو من الذين منحوا إجازات، سيحصلون على رواتبهم عن أبريل ومايو كاملة ودون أي خصومات.

وقال دانييل ليفي رئيس مجلس إدارة النادي اللندني: "الانتقادات التي وجهت للنادي خلال الأسبوع الماضي كانت محل اهتمام بالغ من جانبنا وذلك بسبب سجلنا العامر بالأعمال الطيبة وإحساسنا الهائل بالمسؤولية تجاه هؤلاء الذين يعتمدون علينا وخاصة على المستوى المحلي."

رابطة المشجعين تثمن القرار

وأوضحت رابطة لمشجعي توتنهام أن قرار النادي بالاستعانة بالخطة الحكومية، حيث يستطيع العاملون البريطانيون الذين تعطيهم مؤسساتهم إجازات الحصول على 80 بالمئة من أجورهم بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني (3000 دولار)، تضر بسمعته.

وتابعت أن قرار النادي الأخير بالتراجع عن خطته أظهر "نضجاً وتواضعا"، وأضافت "نشعر بالرضا أنه بدلاً من التجاهل استمعت الإدارة للجماهير في هذا الأمر وقامت بالعمل المناسب، لا توجد منظمة ستفعل كل شيء صحيح في ظل هذه الظروف التي لا سابق لها والنتيجة الأخيرة هي ما تهم... هذه هي أول خطوة لكنها خطوة كبيرة في إعادة العلاقات بين الجماهير والنادي".

وأشار ليفي إلى أن الإجراء الأول كان محاولة لحماية الوظائف بينما يسعى النادي للاستمرار في العمل بصورة ذاتية خلال أوقات الأزمة.

وقال رئيس توتنهام: "نحن نأسف لأي قلق تسببنا به خلال الفترة العصيبة ونأمل أن يكون مشجعونا فخورين بناديهم من خلال ما سنقوم به من أفعال في الأسابيع المقبلة مع استخدام ملعبنا في أغراض جديدة تماما ستجعلهم فخورين بناديهم".

وقال توتنهام إن ملعبه سيستخدم في إجراء فحوص كورونا لطواقم العاملين في الخدمات الصحية وأسرهم والمرتبطين بهم وأخذ عينات منهم.

وأضاف النادي اللندني"أصبح استاد توتنهام هوتسبير أول ملعب في الدوري الانكليزي الممتاز يستخدم لإجراء فحوص الفيروس."

ويستضيف النادي أيضا العيادات الخارجية لأقسام النساء في أحد المستشفيات ما يسهم في تخفيف العبء عن مبنى المستشفى.

وتوقف الدوري الإنكليزي الممتاز حتى 30نيسان/أبريل الجاري وقالت الرابطة إنها لن تستأنف المباريات قبل استقرار الأوضاع.