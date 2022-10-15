وبصم هاري كاين (59 من ركلة جزاء) والدنماركي بيير-إيميل هويبيرغ (86) على هدفي توتنهام.

وهو الفوز الثاني تواليًا والسابع للسبيرز في البريميرليغ خلال الموسم الجاري مقابل تعادلين وهزيمة واحدة ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الثاني الذي يستعدّ لملاقاة مضيفه ليفربول الأحد في قمّة الجولة ونقطة عن آرسنال المتصدّر الذي يحلّ ضيفًا على ليدز يونايتد في اليوم ذاته.

في المقابل تكبّد إيفرتون خسارته الرابعة هذا الموسم مقابل انتصارين وأربعة تعادلات ليتجمّد رصيده عند 10 نقاط في المرتبة الرابعة عشرة.