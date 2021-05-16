المهاجم الدولي الإنكليزي هاري كاين سجل الهدف الأول للسبيرز مع نهاية الشوط الاول، مدوناً هدفَه الثاني والعشرين في الدوري.

فيما ضاعف زميلُه بيير إيميل هويبيرغ النتيجة مع الدقيقة 62 ليرفع توتنهام رصيده للنقطة التاسعة والخمسين في المركز السادس.

أما وولفرهامبتون فتوقف رصيده عند النقطة 45 في المركز الثاني عشر.

وستستفيد الفرق الطامحة للتأهل إلى دوري الابطال من المواجهة التي ستجمع ليستر سيتي الثالث (66 نقطة) مع تشيلسي الثلاثاء ضمن المرحلة السابعة والثلاثين ما قبل الاخيرة، إذ إن أي نتيجة ستخدمها، علمًا ان النادي اللندني سقط السبت في نهائي الكأس المحلية أمام الثعالب الذين منحوا النادي لقبه الاول في هذه المسابقة.

وهذا الفوز الثالث للمدرب المؤقت راين مايسون مقابل خسارة واحدة منذ ان حل بديلا للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو.

وقال مايسون بعد المباراة "أداؤنا اليوم كان ممتازًا. سيطرنا على المباراة. هذا هو توتنهام هوتسبر. نريد أن نلعب في اكبر البطولات وفي اهم المباريات. لم يجر هذا الموسم كما يجب".

ومنح كاين التقدم لأصحاب الارض على ملعب "توتنهام هوتسبور ستاديوم" عندما وصلته كرة بينية رائعة من هويبرغ في العمق بين المدافعين كونور كودي والمغربي رومان سايس، قبل ان يتجاوز الحارس البرتغالي روي باتريسيو ويضع الكرة في الشباك (45).

وسجل الدنماركي الهدف الثاني عندما قام الاسباني سيرخيو ريغيلون بمجهود فردي مميز على الرواق الايسر ومرر كرة الى الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين في المنطقة ومنه الى الويلزي غاريث بايل خارج المنطقة سددها قوية، تصدى لها باتريسيو لتتهيأ امام هويبرغ فتابعها في المرمى (62).

ويلتقي توتنهام مع ضيفه أستون فيلا في المرحلة ما قبل الأخيرة قبل ان يحل على ليستر سيتي في الأخيرة.