وسجل لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو نجمه هاري كاين 29 من ركلة جزاء، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون 43، و البلجيكي توبي الديرفيريلد 50.

وبات رصيد توتنهام 29 نقطة في المركز الثالث على لائحة الترتيب، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 23 في المركز 11.

وتعرض لاعب توتنهام الأيرلندي مات دوهيرتي للطرد لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة 90+2.

وبتسجيله في مرمى ليدز اليوم، هز هاري كاين شباك كل الفرق الـ30 التي واجهها في الدوري الإنكليزي، أما سون فقد أحرز هدفه رقم 100 بقميص توتنهام في جميع المسابقات.

ورفع سون غلته إلى 100 هدف مع توتنهام في مختلف المسابقات وإلى 12 هدفاً في الدوري هذا الموسم، فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر، وكاين إلى 10 أهداف هذا الموسم وإلى 169 هدفاً في مختلف المسابقات مع فريقه منذ بدايته معه في أيلول/سبتمبر 2015.



وساهمت شراكة الثنائي كاين وسون في 13 هدفاً للنادي اللندني أكثر من أيّ ثنائي في موسم واحد في الدوري.



وهو الفوز الأول لتوتنهام بعد تعادلين وخسارتين وتحديداً منذ تغلبه على جاره اللندني ارسنال 2-صفر في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، والثامن هذا الموسم.



وكان ليدز يونايتد البادئ بالتهديد والأقرب لافتتاح التسجيل عبر المقدوني إزغيان أليوسكي بتسديدة من مسافة قريبة (4).



وانتظر توتنهام الدقيقة 15 لتهديد مرمى ضيوفه بتسديدة قوية لكاين من مسافة قريبة فوق العارضة (15)، وأخرى للاعب الوسط الدولي الدنماركي بيار-إميل هويبييرغ بين يدي الحارس الفرنسي إيلان ميلييه (21).



وحصل توتنهام على ركلة جزاء إثر عرقلة الهولندي ستيفن بيرغفين داخل المنطقة من أليوسكي، فانبرى لها الاختصاصي كاين بيمناه في منتصف المرمى مفتتحاً التسجيل (29).



وهو الفريق الـ30 الذي ينجح كاين في هز شباكه في الدوري الممتاز في إنجاز للاعب إنكليزي.



وأهدر بيرغفين فرصة ذهبية للتعزيز عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الويلزي بن ديفيس فاستدار حول نفسه أمام المرمى وسددها قوية بيمناه فوق العارضة (35).



وكاد جاك هاريسون يدرك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة علت العارضة بسنتمترات قليلة (41).



وعزز سون تقدم توتنهام بهدف ثان عندما استغل تمريرة من كاين داخل المنطقة تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس (43).



وأنقذ ميلييه مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية لمواطنه تانغي ندومبيلي وحولها إلى ركنية انبرى لها سون وسجل منها الدفيريلد الهدف الثالث بضربة رأسية (50).



وتابع بيرغفين مسلسل إهدار الفرص عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من سون فتوغل داخلى المنطقة وسددها في جسم ميلييه (61).