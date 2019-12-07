وتناوب على تسجيل أهداف فريق المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو كل من، الكابتن هاري كين ثنائية 4 و54، البرازيلي لوكاس مورا 9، الكوري الجنوبي هيونيغ مين سون 32، الفرنسي موسى سيسوكو 74.

وصار رصيد توتنهام 23 نقطة، في المركز الخامس، أما بيرنلي فوقف رصيده في المركز الثالث عشر 18 نقطة.

واستعاد توتنهام توازنه بسرعة عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد (1-2) في المرحلة الماضية.

وهو الفوز الرابع لتوتنهام بقيادة مورينيو في خمس مباريات في مختلف المسابقات منذ تعيينه خلفاً للمقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وهو أعلى فوز لتوتنهام هذا الموسم من حيث النتيجة.

وانتهت مواجهة واتفورد وضيفه كريستال بالاس بالتعادل السلبي 0-0.