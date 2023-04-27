توتنهام لمصالحة جماهيره من بوابة مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS April 27, 2023 14:58 2:51 دقيقة بعد سقوطه الكبير أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية يطمح توتنهام لتضميد جراحه واستعادة التوازن المفقود منذ مدة عندما يستضيف مانشستر يونايتد. الشياطين الحمر سيخوضون المواجهة منتشين بتأهلهم إلى نهائي كأس إنكلترا بعد تجاوز برايتون بركلات الترجيح. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد توتنهام -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة الكاف يتسلم خطابات بشأن استضافة كان 2027 2:42 دقيقة ريان شرقي تحت أنظار مانشيني 0:38 دقيقة وصول بعثة أوراوا إلى الرياض تحضيراً لمواجهة الهلال 2:46 دقيقة مباراة منتظرة بين أتلتيك بيلباو وإشبيلية 0:31 دقيقة تقارير: مودريتش قريب من تجديد عقده مع ريال مدريد 2:51 دقيقة توتنهام لمصالحة جماهيره من بوابة مانشستر يونايتد 3:20 دقيقة رايو فاييكانو يفاجئ برشلونة 5:35 دقيقة سيتي يشعل صراع البريميرليغ بفوزه الباهر على آرسنال 2:54 دقيقة تشلسي يتلقى هزيمته الخامسة توالياً بقيادة لامبارد 3:35 دقيقة ليفربول يتخطّى عقبة وست هام بنجاح