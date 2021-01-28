توتنهام لتجاوز عقبة ليفربول الجريح من قبل beIN SPORTS January 28, 2021 14:45 3:18 دقيقة يتطلع توتنهام لتجاوز عقبة حامل اللقب عندما يستضيفه في قمة وختام الجولة العشرين، بينما يبحث ليفربول عن العودة لنغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ الجولة الرابعة عشرة. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة ليفاندوفسكي ونوير يشددان على أهمية الفوز باللقب 3:18 دقيقة توتنهام لتجاوز عقبة ليفربول الجريح 1:01 دقيقة نجوم التنس على أبواب الحرية قبل أسبوع مزدحم 6:30 دقيقة تأكيد إرجاء حدث تجريبي للأولمبياد بسبب قيود السفر 2:57 دقيقة فيلادلفيا يٌلحق الخسارة الأولى بليكرز خارج أرضه 2:43 دقيقة قمّة إيفرتون وليستر سيتي تنتهي بالتعادل 3:58 دقيقة شيفيلد يفاجئ مانشستر يونايتد 0:32 دقيقة المنتخب القطري ينهزم أمام السويد 1:47 دقيقة توخيل: "لم نكن محظوظين" 3:50 دقيقة تشيلسي "توخيل" يكتفي بالتعادل مع ولفرهامبتون