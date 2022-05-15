وسجل هاري كاين هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45+8 في الشوط الأول.

ويحتل توتنهام المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، مؤقتاً برصيد 68 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال الذي ينزل ضيفاَ غداً الإثنين على نيوكاسل يونايتد.

لتعد المعركة بأن تحسم في المرحلة الأخيرة من الموسم الأحد المقبل عندما يستقبل أرسنال فريق ايفرتون فيما يحل سبيرز على نوريتش.

من جهة أخرى، زاد توتنهام من محن بيرنلي الطامح للبقاء بين الكبار، فتجمد رصيده عند 34 نقطة من 36 مباراة في المركز السابع عشر، متأخراً بفارق نقطة عن ليدز يونايتد السابع عشر إثر تعادله على أرضه مع برايتون 1-1.

ولبيرنلي مباراة مؤجلة من المرحلة 18 يخوضها الخميس في ضيافة أستون فيلا قبل أن يختتم الموسم على أرضه ضد نيوكاسل.

وفاز ليستر سيتي على واتفورد الهابط 5-1، بفضل هدفين لكل من خايمي فاردي (22 و70) وهارفي بارنز (46 و86).

وكان جيمس ماديسون ادرك التعادل لليستر (18) رداً على هدف الافتتاح لواتفورد من البرازيلي جواو بدرو (6).

وتعادل أستون فيلا مع كريستال بالاس 1-1.