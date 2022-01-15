وكان فريق "المدفعجية" تقدم بالطلب الجمعة بعد خسارة المزيد من لاعبيه بسبب الإصابات بفيروس كورونا، انشغال بعضهم في كأس أمم إفريقيا، الايقاف أو الاصابات البدنية.

وأعرب توتنهام عن غضبه إثر هذا القرار بعد معاناته من تداعيات الإصابات بالفيروس في صفوفه في وقت سابق من الموسم.

وقال توتنهام في بيان "نحن متفاجئون للغاية من الموافقة على هذا الطلب. تم إقصاؤنا من كونفرنس ليغ بسبب عدد كبير من حالات كوفيد في صفوفنا ما حتَّم علينا إعادة جدولة إحدى مبارياتنا، ولم تتم الموافقة على طلبنا لتأجيل المباراة ضد ليستر - قبل أن يتم تأجيلها لاحقًا عندما تقدم ليستر بالطلب".

وتابع "كان السبب الرئيسي لهذه القاعدة مرتبطًا مع توافر اللاعبين المتأثرين بشكل مباشر بحالات كوفيد، ما يؤدي إلى نقص في الفرق عندما تُجمع مع الإصابات البدنية وتؤدي إلى عدم قدرة النادي على توفير العدد المطلوب من اللاعبين".

وتابع "لا نعتقد أن الأمر الأساسي كان ينطبق على غياب لاعبين لأسباب غير مرتبطة بكوفيد. قد نشهد الآن العواقب غير المقصودة لهذه القاعدة".

وكانت الرابطة أكدت في بيانها "بعد طلب أرسنال، اجتمع مجلس رابطة الدوري الممتاز اليوم ووافق بكل أسف على تأجيل مباراة النادي خارج أرضه ضد توتنهام الأحد".





