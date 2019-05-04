وتجمد رصيد توتنهام عند 70 نقطة، وبات مركزه الثالث مهددا في حال فوز تشلسي الرابع (68) على ضيفه واتفورد الاحد.

وكان توتنهام سيضمن، في حال فوزه، حلوله بين الاربعة الاوائل وبالتالي تأهله الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وبدا لاعبو الفريق اللندني متوترين فخسر اثنين بداعي الطرد، اولا المهاجم الكوري الجنوبي الدولي سون هيونغ-مين في نهاية الشوط الاول ثم المدافع الارجنتيني البديل خوان فويث مطلع الثاني بعد نحو دقيقتين من نزوله.

واستعد توتنهام الذي لا يزال يفتقد هدافه الدولي المصاب هاري كاين، بشكل سيء لاياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الاربعاء المقبل، حيث يحاول تعويض خسارته على ارضه أمام اياكس امستردام الهولندي صفر-1.

وجاءت مجريات الشوط الاول من طرف واحد، اذ سيطر توتنهام بشكل تام على مرمى الحارس الايرلندي الشاب مارك ترافرس (19 عاما)، خصوصا في اول نصف ساعة.

واصبح ترافرس اول حارس مراهق يستهل مشواره في البريميرليغ بعد جو هارت عام 2006.

وصد ترافرس تسديدة البرازيلي لوكاس مورا من حافة المنطقة بصعوبة (19) قبل ان يحرم البرازيلي المنفرد فرصة ثانية (25)، وسدد سون فوق العارضة (31) قبل ان يتابع ترافرس تعملقه بصده رأسية ديلي الي (33).

وبعد خروج بورنموث من منطقته نحو مرمى الحارس الفرنسي هوغو لوريس، اصيب توتنهام بنكسة قوية بطرد سون لضربه الكولومبي جيفرسون ليرما دون كرة (43).

وبين الشوطين، اجرى المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تبديلين فدفع بالكيني فيكتور وانياما بدلا من إريك داير الذي كاد يطرد في الشوط الاول وفويث بدلا من البلجيكي توبي الدرفيرلد، لكن البديل الثاني البالغ 21 عاما طرد بعد دقيقتين و13 ثانية لخطأ عنيف ضد جاك سيمبسون (48).

وهدأت هجمات توتنهام، وانتقلت الافضلية للمضيف في آخر ربع ساعة بحثا عن ترجمة التفوق العددي، لكن صاحب المركز الثاني عشر أخفق في الاستفادة حتى اللحظات الاخيرة عندما خطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع برأسية الهولندي نايثان آكي القريبة اثر ركنية من اختصاصي التمريرات الحاسمة الاسكتلندي راين فرايزر (90+1).

ويلعب ليفربول الثاني في وقت لاحق على ارض نيوكاسل، اذ يتخلف بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب الذي يستقبل ليستر الاثنين.