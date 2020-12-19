توبي ألديرفيريلد لاعب توتنهام في حوار خاص مع beIN SPORTS: "الفريق افتقد للتوفيق أمام ليفربول" من قبل beIN SPORTS December 19, 2020 20:11 1:12 دقيقة قال البلجيكي توبي ألديرفيريلد، مدافع توتنهام، إن فريقَهُ افتقد للتوفيق في مباراتِه الأخيرة التي خسِرَها على ملعب ليفربول في مقابلةٍ حصرية مع beIN SPORTS. مقابلات توتنهام هوتسبير beIN SPORTS توبي ألديرفيريلد -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة يوفنتوس يتخطى مستضيفه بارما بسهولة ويهزمه برباعية 3:49 دقيقة إيفرتون يعمق جراح أرسنال ويصعد للوصافة مؤقتاً 0:29 دقيقة ميتز يحقق الفوز على لنس 1:12 دقيقة ألديرفيريلد في حوار خاص مع beIN SPORTS 1:17 دقيقة تيمو فيرنر في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:36 دقيقة الاتحاد المصري يفتح تحقيقاً بخصوص منتخب الشباب 0:25 دقيقة تعادل إيجابي بين فيورنتينا وهيلاس فيرونا 0:37 دقيقة صلاح يتحدث عن إمكانية انضمامه لريال أو برشلونة 2:55 دقيقة مانشستر سيتي يهزم ساوثهامبتون بشق الأنفس 4:43 دقيقة قمّة برشلونة وفالنسيا تنتهي بالتعادل الإيجابي