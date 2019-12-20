وأعلن النادي في بيان له "يسرنا الاعلان بأن توبي ألدرفيريلد وقّع عقداً جديداً مع النادي حتى عام 2023"، مضيفاً "توبي، الدعامة الأساسية لخطنا الخلفي، لعب 50 مباراة من أصل 58 مباراة في الموسم الماضي، وبدأ أساسياً في 12 من أصل 13 مباراة في طريقنا إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. وحتى الآن، بدأ أساسيًا في 16 مباراة من مبارياتنا الـ 17 في الدوري الإنكليزي الممتاز".

وانتقل ألدرفيريلد إلى توتنهام قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2015، وجاءت موافقته على تمديد عقده مع النادي اللندني مع قدوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان يريد التعاقد مع البلجيكي خلال فترة تواجده على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد.