لكن هذه "مجرد البداية" كما أطلق المدرب السابق لأياكس أمستردام بعد مباراة "أولد ترافورد" التي أعادت بعض الروح للفريق المتخبط منذ اعتزال المدرب الأسطوري الاسكتلندي أليكس فيرغوسون عام 2013 بعد منحه لقبه العشرين والأخير في الدوري.

اصطدم تن هاغ بالواقع المرير الذي يعيشه يونايتد بعد خسارته المباراتين الأوليين للموسم الجديد من "بريميرليغ"، الأولى على أرضه ضد برايتون 1-2 والثانية في ملعب برنتفورد برباعية نظيفة سجلها الأخير في الدقائق الـ36 الأولى.

وبذلك، بات تن هاغ صاحب أسوأ بداية لمدرب جديد في يونايتد منذ أكثر من مئة عام، فيما تذيل يونايتد ترتيب الدوري لأول منذ 30 عاماً.

لكن فوز الإثنين قد يمنح "الشياطين الحمر" الدفع اللازم لإطلاق موسمهم، لاسيما إذا ما واصل اللاعبون تطبيق تعليمات مدربهم الهولندي الذي أخرج القائد المدافع هاري ماغواير من التشكيلة وأبقى على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء حتى الدقائق الأربع الأخيرة.

"الأمر برمته يتعلق بالروح"

وضرب يونايتد باكراً بفضل جايدون سانشو الذي وضعه في المقدمة بعد قرابة ربع ساعة على البداية، قبل أن يسجل ماركوس راشفورد في بداية الشوط الثاني هدفه الأول منذ كانون الثاني/يناير، ممهداً الطريق لفريقه من أجل حصد نقاطه الثلاث الأولى.

بالنسبة لتن هاغ "يمكننا الحديث عن التكتيك، لكن الأمر برمته يتعلق بالسلوك"، مضيفاً "أنا سعيد بالأداء لكن علينا تقديمه في كل مباراة. لا يجب الاكتفاء بتقديمه أمام ليفربول فقط. كل مباراة في الدوري الممتاز صعبة، ونحن بحاجة إلى تقديمه (هذا الأداء) في كل مباراة. أكرر أن الأمر برمته يتعلق بالروح المعنوية".

وبعدما اجتاز لاعبو برنتفورد اجمالي 13.8 كيلومتراً في مباراتهم أمام يونايتد، نقلت تقارير صحافية أن تن هاغ عمد إلى الغاء يوم عطلة مخصص لراحة اللاعبين من اجل فرض عليهم ركض هذه المسافة غداة هزيمتهم.

ويبدو أن هذا "القصاص" أثمر في مباراة الإثنين التي أرضت الهولندي تماماً في كافة النواحي، منها الدفاعية وفق ما أفاد بالقول "رباعي الدفاع وحارس المرمى قدموا أيضاً أداءً جيداً للغاية، وهذا ما أردت رؤيته على أرض الملعب".

وتابع "كانت هذه هي المرة الأولى التي نبدأ فيها بالرباعي الذي بدأ اليوم (الهولندي تيريل مالاسيا والأرجنتيني ليساندرو مارتينيس والفرنسي رافايل فاران والبرتغالي ديوغو دالوت)، لكني واثق من أن المدافعين الآخرين كانوا ليقدموا أداءً رائعاً أيضاً".

"لكنها مجرد البداية"

وفي رده على سؤال حول إذا كان الأداء قريباً مما أراد رؤيته، أجاب الهولندي "بكل تأكيد. لقد رأينا فريقاً متحداً. اللاعبون لعبوا بروح عالية وكانت هناك درجة مرتفعة من التفاهم بينهم، وهذا يصعّب الأمور على الفرق المنافسة ويساعدك على تحقيق الفوز، كما حدث اليوم. رغم كل ذلك، أرى أنه لا يزال هناك مجال للتطور".

وتابع "أردت نهجاً مختلفاً وأردت أن أرى أداءً مغايراً، وهذا ما قدمه اللاعبون في أرض الملعب. هذا ما يجعلني راضياً. لكنها مجرد البداية. علينا أن نبقى متواضعين، وأعتقد أنه بوسعنا اللعب بشكل أفضل وبإمكاننا أن نصبح أكثر خطورة لأننا نملك لاعبين جيدين بجودة عالية وشخصية رائعة".

وكانت مباراة الإثنين مناسبة لتقديم لاعب معروف بجودته العالية وشخصيته الرائعة بشخص لاعب الوسط البرازيلي كازيميرو المنضم الى "الشياطين الحمر" من ريال مدريد الإسباني بعقد حتى حزيران/يونيو 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وألمح تن هاغ إلى إمكانية إجراء المزيد من التعاقدات في الأيام العشرة الأخيرة من فترة الانتقالات، لكنه قال إن هناك أيضاً طريقاً لعودة ماغواير ورونالدو الى التشكيلة الأساسية.

وقال بهذا الصدد "لست مضطراً للحديث عن ماغواير ورونالدو. إنهما لاعبان رائعان وسيلعبان دوراً في المستقبل وفي المدى القصير أيضاً".

وتابع "لدينا اللاعبين المناسبين، أنا مقتنع بذلك. نافذة الانتقالات لم تُقفل بعد، وأنت بحاجة إلى المال والجودة أيضاً".

وشدد "هناك متطلبات من الجميع، ومن المدرب أيضاً. علينا الظهور بمستوى جيد، وهناك التزام تجاه النادي وقاعدته الجماهيرية الهائلة. علينا أن نلعب كفريق واحد، ويتعين على كل لاعب تقديم كل ما في وسعه كل يوم".

رونالدو يملك مستقبلاً معنا

ويصرّ مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزال يملك مستقبلاً مع "الشياطين الحمر" على الرغم من قرار الهولندي بإبقائه على مقاعد البلاد في الفوز على ليفربول.

وقال مدرب أياكس السابق بهذا الشأن "أعتقد أنه يستطيع ذلك (التأقلم مع الخطط). طوال مسيرته فعل ذلك تحت قيادة العديد من المدربين في العديد من الأساليب والأنظمة. كان يؤدي دائماً، فلماذا لا يفعل ذلك؟ عمره ليس مشكلة".

وتابع "لدينا فريق ولدينا أسلوب للعب وخطة. تنظر إلى أفضل طريقة للعبة. اليوم اعتمدنا على هؤلاء اللاعبين، والسبت القادم (أمام ساوثمبتون في المرحلة الرابعة)، ربما يكون الأمر مغايراً".

وشدد قائلاً عندما سُئل مجدداً عن مستقبل رونالدو والمدافع هاري ماغواير الذي أبقاه بدوره على مقاعد البدلاء "لست مضطراً لذكر هاري ماغواير ورونالدو. هما لاعبان رائعان وسيلعبان دوراً في المستقبل، على المدى القصير أيضاً. من الصعب دائماً (استبعادهما) لكن عليّ اتخاذ القرارات".

