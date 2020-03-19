ولم تخض الأندية الـ26 التي تشكل دوري "MLS" سوى مرحلتين من الموسم الجديد قبل أن يتخذ قرار تعليق المنافسات لثلاثين يوماً لتقييم تأثير فيروس "كوفيد-19"، ثم مددت المهلة الخميس حتى العاشر من أيار/مايو بعدما شددت المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية، القيود المفروضة على التجمعات.

وأكد الدوري عزمه على استكمال الموسم بالكامل، موضحًا "يبقى تركيز الـMLS منصباً على لعب موسم 2020 بأكمله ويقوم بتقييم جميع الخيارات، بينها تأخير موعد نهاية الموسم وخوض كأس MLS (نهائي الدوري) في كانون الأول/ديسمبر، كما فعل الدوري قبل موسم 2019".

وأفاد أن "الدوري يبحث أيضاً في تواريخ أخرى متاحة"، مضيفاً "تبقى سلامة المشجعين، اللاعبين، الموظفين والشركاء أولوية بالنسبة لنا، إضافة إلى التنسيق مع سلطات الصحة العامة الفدرالية والمحلية وكذلك الاتحادات الرياضية الأخرى".

وعلى غرار غالبية الأحداث الرياضية التي تأثرت روزنامته بتفشي فيروس "كوفيد-19" حول العالم، أرجئت انطلاقة دوري البيسبول في الولايات المتحدة، وعلق أيضاً دوري كرة السلة للمحترفين موسمه المنتظم، على غرار دوري الهوكي الوطني.