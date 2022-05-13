تمثال.. تكريماً للأرجنتيني أغويرو من قبل beIN SPORTS May 13, 2022 15:42 1:26 دقيقة كشف مانشستر سيتي عن تمثال مهاجمه الأرجنتيني السابق سيرخيو أغويرو، وذلك بالتزامن مع ذكرى هدفه الشهير في اللحظات الأخيرة بمرمى كوينز بارك رينجرز والذي قاد به الـ"سيتي" للتتويج بلقب الدوري قبل عشر سنوات. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة بنزيمة يواصل التميز ويعادل رقم راؤول غونزاليس 1:26 دقيقة تمثال.. تكريماً للأرجنتيني أغويرو 0:34 دقيقة سابالينكا تتجاوز أنيسيموفا وتبلغ نصف نهائي روما 0:31 دقيقة زفيريف يبلغ نصف نهائي روما 0:43 دقيقة الأندية الروسية تلجأ إلى "كاس" بشأن عقوبات اليويفا 2:40 دقيقة موقعة مرتقبة بين الوداد وبيترو أتلتيكو 1:26 دقيقة فاران يصف موسمه الأول مع مانشستر يونايتد بالإيجابي 0:30 دقيقة فابينيو يغيب عن صفوف ليفربول أمام تشيلسي 1:06 دقيقة "كاف" يجدّد تمسّكه بإقامة نهائي الأبطال في المغرب 0:43 دقيقة كونتي: "كنا تحت ضغط كبير"