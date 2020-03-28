وأشارت ميرور إلى أنّ مانشستر سيتي الإنكليزي قرّر فتح أبواب ملعب الاتحاد لتكون جاهزة للخدمات الصحية في إنكلترا لدعم جهودها للتصدي لوباء كورونا.

ومن المتوقع أن تفتح قاعات الاجتماعات بملعب الاتحاد وغيرها من المرافق التي من شأنها تقديم الدعم للجهات الصحية في مدينة مانشستر.

وكانت سلطات ريو دي جانيرو يوم الخميس قد أوضحت أنّ مجمع ماراكانا الرياضي في البرازيل الذي يضم أشهر ملعب كرة قدم في العالم سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وأدى انتشار وباء كورونا إلى إيقاف الأنشطة الرياضية كافة في معظم دول العالم كما كان سبباً بإلغاء العديد من الأحداث الرياضية.