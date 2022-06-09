تقارير: هاري كاين باقٍ مع توتنهام من قبل beIN SPORTS June 9, 2022 15:06 0:45 دقيقة ذكرت مصادر إعلامية أن المهاجم الدولي الإنكليزي هاري كاين اتخذ قرار الاستمرار مع توتنهام بسبب سعادته في الوقت الحالي مع الفريق. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير الدوري الإنكليزي الممتاز هاري كاين -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة بلاتر يدافع عن بلاتيني 0:34 دقيقة فوز أول للكاميرون ومالي تتجاوز جنوب السودان 0:33 دقيقة السعودية واليابان إلى ربع النهائي 0:25 دقيقة نبيل معلول مدرباً جديداً للترجي الرياضي 9:47 دقيقة نيمار في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:38 دقيقة تقارير: اتفاق بين إنتر والأرجنتيني ديبالا 0:45 دقيقة تقارير: هاري كاين باقٍ مع توتنهام 0:49 دقيقة قائد شرطة باريس يقرّ بـ"الفشل" 1:35 دقيقة موقعة منتظرة بين البرتغال والتشيك 2:27 دقيقة المنتخب المصري يحلّ ضيفًا ثقيلاً على إثيوبيا