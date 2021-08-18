وأوضحت مصادر أن مانشستر سيتي قدم عرضا جديدا بـ125 مليون جنيه استرليني للحصول على اللاعب، لكن دانييل ليفي توقف عن الرد على كافة الاتصالات الواردة إليه من بطل الدوري الإنكليزي، متمسكا باستمرار كين مع الفريق.

وفي الوقت ذاته أبدى المهاجم استياءه من طريقة تعامل الإدارة مع وضعه، وأكد مقربون من اللاعب أنه حصل على إذن للحصول على راحة إضافية لأسبوع، لكن إدارة النادي استغلت ذلك لعكس صورة سلبية وتصوير أنه لا يريد العودة إلى التدريبات، على الرغم من أنه يريد الخروج بطريقة جيدة، خاصة أنه يملك تاريخا كبيرا مع الفريق ويتمتع بعلاقة ممتازة مع الجماهير وهو ما يجبره على عدم تقديم طلب انتقال لإدارة النادي.

