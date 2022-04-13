تقارير: تين هاغ على أعتاب تعيينه مدرباً جديداً لمانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS April 13, 2022 15:25 0:30 دقيقة بات مدرب أياكس أمستردام إيريك تين هاغ على أعتاب تعيينه مدرباً جديداً لمانشستر يونايتد، حسبما ذكرت تقارير إعلامية. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة كوردا إلى الدور الثالث في مونتي كارلو 0:30 دقيقة تين هاغ على أعتاب تعيينه مدرباً جديداً لليونايتد 0:35 دقيقة "كاس" تقبل التماس أتلتيكو مدريد 1:42 دقيقة فوزي لقجع: "المرحلة المقبلة تتطلّب تذويب الخلافات" 0:41 دقيقة أوليفر كان ينفي ما يُشاع عن رحيل ليفاندوفسكي 0:59 دقيقة محمد صلاح في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليفربول وبنفيكا 3:05 دقيقة قمّة "مصيرية" بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي 3:05 دقيقة مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي: التغطية الخاصة 1:52 دقيقة NBA - نتس وتمبروولفز إلى الأدوار الإقصائية