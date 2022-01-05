تقارير تكشف خلافات وانقسامات داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS January 5, 2022 14:39 1:19 دقيقة كشفت تقارير إعلامية وجود خلافات عميقة داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد، وأن هناك انقساما بين اللاعبين. وذكرت مصادر ان 11 لاعباً طلبوا الانتقال خلال الميركاتو الشتوي. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة رئيس الاتحاد النيجيري يكشف تفاصيل أزمة دينيس 0:45 دقيقة منتخب نيجيريا يواصل استعداداته لأمم إفريقيا 0:30 دقيقة تعرف على الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش 0:27 دقيقة تقديم دييغو ألونسو إلى وسائل الإعلام 1:19 دقيقة تقارير: خلافات داخل غرفة ملابس اليونايتد 0:46 دقيقة إصابة مساعد مدرب ليفربول وإغلاق المقر التدريبي 0:43 دقيقة برشلونة يعلن تسجيل ألفيس في رابطة الدوري الإسباني 0:36 دقيقة ريال مدريد يواجه ألكويانو في كأس الملك 0:52 دقيقة برشلونة ضيفاً على ليناريس ديبورتيفو 1:18 دقيقة صنز وليكزر يواصلان تحقيق النتائج الإيجابية