وأضافتِ التقارير أن مالكَ النادي دانييل ليفي أخطـَر إدارة َ كرة القدم ببَدء التّخطيط للمرحلةِ المقبلة مطالبا في الوقتِ ذاتِه بتحديد قائمة من البُدلاء المقترحين لتولّي تدريب الفريق اعتبارا من الموسم المقبل.

وأوضحت ِ التقارير أنّ ليفي لا يُفكّر إطلاقا في الاستغناء عن المدرّب البرتغاليّ قبل نهايةِ الموسم خاصّة أنّ الفريقَ سيخوض نهائيّ كأس الرابطة الذي تأجّل حتى إبريل المقبل المصادرُ كشفت، أنّ العقـَبة أمام إقالة مورينيو تـَكمُن في التّعويض الماليّ الذي يفُوق الثلاثين مليون يورو في حال ِ فسخ العقد، وزادت الضّغوط على مدرّب توتنهام بعد سلسلة من الهزائم، وتراجع الفريق في فترة ٍ بسيطة من المركز الأوّل إلى التّاسع.