وكانت الكثير من التقارير الإعلامية تناولت إمكانية إقالة المدرب الأرجنتيني بعد سلسلة من النتائج الكارثية التي تمثلت في الخروج من كأس الرابطة الإنكليزية على يد كول شيستر، ثم الخسارة بسباعية في لندن أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال، فيما كان آخرها الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة أمام برايتون في الدوري.

وكشفت تقارير أن النادي اللندني قدم رسالة دعم للمدرب الذي قاد الفريق إلى نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، إضافة إلى عقد اجتماع معه لتحديد أهدافه من سوق الانتقالات الصيفي واللاعبين الذين يرغب في ضمهم خلال الشتاء لتغيير مسار الفريق إلى الطريق الصحيح.

