ووفقا لهذه التقارير فإن مانشستر يونايتد قرر تأسيس هيئة بحثية، ُتكلَف بتقديم استشارات لإدارة النادي في عدة ملفات. وتضم هذه الهيئة إلى جانب فيرغسون كلا من نجم النادي وإنكلترا السابق بريان روبسون، والرئيس التنفيذي السابق ديفيد جيل ومدير كرة القدم بالنادي جون مورتو. ورحل فيرغسون عن تدريب (الشياطين الحمر) قبل تسعة أعوام بعد مسيرة تدريبية مذهلة، لتتراجع نتائج النادي كثيرا منذ ذلك الحين.