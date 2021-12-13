وجاء في البيان الرسمي الذي صدر على موقع الرابطة الإلكتروني، أنها تؤكد أن الفحوصات التي تمت بين السادس من كانون الأول/ديسمبر الحالي وحتى الثاني عشر من الشهر ذاته والتي جرت على 3805 لاعباً وإداريا أكدت وجود 42 حالة إيجابية.

وأكد البيان أن الرابطة ستواصل العمل مع الحكومة والسلطات المحلية وروابط المشجعين، كما أنها ستستجيب لأي تعديل فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي قد تفرضها السلطات مستقبلا تماشيا مع تطور الحالة الوبائية.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي أغلق مقره التدريبي وذلك بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكدت إدارة النادي من جانبها أنها في محادثات مع رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز من أجل تأجيل مباراة الفريق ضد برينتفورد مساء يوم الثلاثاء.

