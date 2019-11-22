تفاؤل ملحوظ حول إلغاء الحظر عن تشيلسي November 22, 2019 17:28 1:04 دقيقة من المتوقع أن يحصل تشيلسي على حكم في غضون ثلاثة أسابيع بخصوص طلبه حول إلغاء حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم والخاص بمنعه من ضم لاعبين جدد بعد خرقه قواعد التعاقد مع اللاعبين القصر. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي – التغطية الخاصة 1:24 دقيقة بيليغريني يعلّق على تعيين مورينيو مدربًا لتوتنهام 0:45 دقيقة رودجرز يشيد بمدرب توتنهام جوزيه مورينيو 1:33 دقيقة ساري يستبعد رونالدو بنسبة 99% 1:33 دقيقة مورينيو: لن أرتكب أخطاء الماضي 2:09 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ريفربلايت وفلامنغو 0:56 دقيقة قرعة الملحق "بلاي أوف" المؤهل لـ"يورو 2020" 0:32 دقيقة سوسييداد ضيفاً على "الملكي" وبرشلونة يلاقي ليغانيس 0:50 دقيقة يانيس يقود باكس لتجاوز عقبة ترايل بلايزرز 0:56 دقيقة مارادونا يعود لتدريب خيمناسيا !