تتنحى الكندية-الروسية غرانوفسكايا عن دورها كجزء من التغيير الكبير الذي يحصل في أروقة ملعب ستامفورد بريدج، تاركة المهمة للمالك الجديد بولي لقيادة مفاوضات تشيلسي في سوق الانتقالات.

وانضمت جميع الشخصيات البارزة في ائتلاف بولي-كليرلايك كابيتال إلى مجلس إدارة تشيلسي الجديد بعد شرائه من المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش.

قال بولي في بيان "بصفتنا أوصياء على نادي تشيلسي، نبدأ الآن في تنفيذ رؤيتنا طويلة المدى وخطتنا للنادي، وخلق تجربة رائعة لمشجعيه الشغوفين والمخلصين، والاستمرار في المنافسة على أكبر الألقاب بما يتماشى مع تاريخ نادي تشيلسي المتفاني".

سيبدأ تشيلسي الآن البحث عن مدير رياضي دائم بعد مغادرة غرانوفسكايا بعد ما يقرب من 20 عامًا في ستامفورد بريدج، أصبحت خلالها إحدى أفضل المفاوضين في كرة القدم في عهد أبراموفيتش.

وقال تشيلسي في بيان "بولي سيعمل كمدير رياضي مؤقت حتى يعين النادي بديلاً دائمًا، وذلك لمواصلة عمل النادي نحو أهدافه خلال فترة الانتقالات الحالية".

ستبقى غرانوفسكايا للعمل خلال النافذة الحالية للمساعدة في المرحلة الانتقالية.

يستعد النادي اللندني لصيف محموم بالانتقالات. إذ أشارت تقارير إلى اقتراب المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو من العودة إلى إنتر الايطالي بعد موسم مخيب في العاصمة الانكليزية.

ويرتبط النادي اللندني بالفرنسيين جول كونديه مدافع إشبيلية وعثمان ديمبيليه مهاجم برشلونة من الدوري الإسباني ورحيم سترلينغ من غريمه مانشستر سيتي بطل إنكلترا.

