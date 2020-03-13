أعلنت رابطة الدوري الانكليزي لكرة القدم "بريميرليغ" الجمعة إرجاء المنافسات حتى الثالث من نيسان/أبريل المقبل، بعد إصابة مدرب أرسنال الاسباني ميكل أرتيتا وجناح تشلسي الشاب كالوم هادسون-أودوي من بين حالات أخرى، بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للرابطة "بعد اجتماع المعنيين اليوم، تقرر بالإجماع تعليق الدوري الانكليزي بنية العودة في 4 نيسان/أبريل، رهنا بالمشورة الطبية والظروف".

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز "قبل أي شيء، نتمنى تعافي ميكل أرتيتا وكالوم هادسون-أودوي بسرعة، وجميع المصابين بفيروس كوفيد-19".

تابع "إزاء هذا الوضع غير المسبوق، نعمل بشكل وثيق مع الأندية، الحكومة، الاتحاد الانكليزي لكرة القدم، رابطة الدوري (اي أف أل) ويمكننا طمأنة الجميع ان صحة اللاعبين، الموظفين والمشجعين من أولوياتنا".

من جهتها أشارت رابطة الدوري (إي أف أل) الى ان اجتماعا ضم جميع المعنيين أدى الى "التوافق على تأجيل الكرة المحترفة في إنكلترا حتى 3 نيسان/ابريل على أقرب تقدير".

ويعني تعليق كل الأنشطة الكروية المحترفة، إلغاء مباراتي منتخب انكلترا الوديتين مع إيطاليا والدنمارك في 27 و31 اذار/مارس الجاري.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR — Premier League (@premierleague) March 13, 2020



