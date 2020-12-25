تعرف على آخر أخبار القمة المرتقبة بين ليستر والـ"يونايتد" من قبل beIN SPORTS December 25, 2020 14:17 8:26 دقيقة نرصد إليكم آخر أخبار القمة المرتقبة بين ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الجولة 15 من الدوري الإنكليزي الممتاز. مقابلات تقارير إخبارية مانشستر يونايتد ليستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة دافونسيكا يتحدّث عن أسلوب لعب بوتشيتينو 0:46 دقيقة إقالة توخيل ستعطي الفريق روحاً جديدة 0:23 دقيقة كيليان مبابي يعلق على رحيل توخيل 0:37 دقيقة فيفا يتخذ قرارات هامة بشأن بعض بطولاته المستقبلية 28:57 دقيقة لقاء خاص مع أحمد الفهد الأحمد الصباح 0:31 دقيقة المغرب يحجز بطاقة العبور لكأس أمم إفريقيا للشباب 0:53 دقيقة ريال سوسييداد يكافئ مدربه "ألغواثيل" بعقد جديد 6:06 دقيقة ديدييه دومي: "بوتشيتينو مدرب رائع" 10:17 دقيقة دومي: "توخيل أسهب كثيرا في الحديث لوسائل الإعلام" 0:31 دقيقة كلوب ينفي شائعات اعتزام صلاح مغادرة ليفربول