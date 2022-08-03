تعرض أكثر من نصف لاعبي الدوري الممتاز للإساءة من قبل beIN SPORTS August 3, 2022 15:58 1:06 دقيقة هذا وقبل أيام قليلة عن انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز، أفاد تقرير نشرته هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية "أوفكوم"، بتعرض أكثر من نصف لاعبي الدوري للإساءة عبر موقع التوصل الاجتماعي "تويتر" الموسم الماضي. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 8:54 دقيقة آخر الأخبار والتطورات بعد عقوبة عبد الرزاق حمدالله 0:42 دقيقة (تقارير) ديباي يقتنع بنهاية رحلته مع برشلونة 1:06 دقيقة تعرض أكثر من نصف لاعبي الدوري الممتاز للإساءة 1:47 دقيقة تعادل موناكو وآيندهوفن في تصفيات دوري أبطال أوروبا 0:30 دقيقة فلامينغو يقترب من نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 0:49 دقيقة الجثو على الركبة سيقتصر على بعض المباريات المهمة 0:35 دقيقة سواريز يشارك كبديل مع ناسيونال ويخسر اللقاء الأول 0:38 دقيقة الثنائي الإسباني ليبرون وغالان يعبر لدور الـ16 0:31 دقيقة الهلال السوداني يعلن توصله لاتفاق مع إيبينغي 1:05 دقيقة مدرب مانشستر يونايتد يبدي ارتياحه لعودة الدون