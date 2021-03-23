وقررت الرابطة تأجيل أربع مباريات هي مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي ومباراة تشيلسي أمام برايتون، كما تأجلت مواجهة ليستر سيتي ووست بروميتش ألبيون إضافة إلى مواجهة ساوثهامبتون وكريستال بالاس وتم تغيير موعد مباراتي ليستر سيتي ومانشستر سيتي ولقاء آرسنال وليفربول إلى الثالث من أبريل كما تغير موعد مباراة أستون فيلا وفولهام ليقام في الرابع من أبريل.

