حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة ديربي شمال إنكلترا بين مانشستر يونايتد وغريمه ليفربول، اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

بكّر ماركوس راشفورد بالتسجيل ليونايتد في الدقيقة 36، قبل أن يدرك آدم لالانا التعادل لليفربول في الدقيقة 85.

بهذا التعادل تقلّص الفارق بين المتصدّر ليفربول (25 نقطة) وملاحقه مانشستر سيتي إلى 6 نقاط، فيما رفع يونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

وخاض كل من الفريقين الغريمين المباراة بالحارس الأساسي: البرازيلي أليسون بيكر مع ليفربول في مباراته الأولى منذ تعرضه لإصابة في مباراة المرحلة الأولى من الدوري المحلي ضد نوريتش سيتي في آب/أغسطس، والإسباني دافيد دي خيا مع يونايتد على رغم استبعاد ذلك من قبل مدربه سولسكاير قبل يومين، على إثر تعرضه لإصابة عضلية في مباراة منتخب إسبانيا ضد السويد في تصفيات كأس أوروبا 2020 قبل أيام.

في المقابل، تواصل غياب المصري محمد صلاح عن ليفربول منذ تعرضه لإصابة في الكاحل في المرحلة السابقة ضد ليستر سيتي، بينما غاب عن يونايتد الفرنسي بول بوغبا الذي لا يزال يتعافى من آثار إصابة في الكاحل تعرض لها في تموز/يوليو. لكن يونايتد استعاد المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال (شارك بدلا من راشفورد في أواخر اللقاء)، والظهير الأيمن آرون وان-بيساكا الذي يخوض موسمه الأول مع "الشياطين الحمر".

وقدم يونايتد شوطا أول أفضل شهدت بدايته استحواذا أكبر من قبله.

ورأى كلوب أن فريقه الذي قدم أداء خجولا حتى الشوط الثاني "كان جيدا بما يكفي للحصول على نقطة. منحنا مانشستر يونايتد فرصة اللعب بالطريقة التي أرادها (...) شعرنا بأننا تحت الضغط بينما لم نكن كذلك".



أبرز أحداث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

- نهاية المباراة بتعادل مخيب لا يخدم مصلحة الفريقين.

(95) - لاعبو ليفربول يطالبون بلمسة يد وركلة جزاء لكن الـVAR والحكم يمنحانه ركنية.

90+2 - كاد تشامبرلاين أن يسجل الهدف الثاني لليفربول لكن تسديدته الزاحفة جانبت مرمى دي خيا.

(85) - البديل آدم لالانا يستثمر عرضية روبيرتسون ويسجل هدف التعادل في وقت مهم جداً.

(82) - تسديدة قوية من البرازيلي فريد تمرّ قريبة من مرمى أليسون.

- آخر تبديلات كلوب دخول الغيني نابي كيتا العائد من الاصابة مكان الهولندي فينالدوم.

(80) - عشر دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمواجهة ليفربول يستمر في المحاولة دون خطورة كبيرة على مرمى دي خيا.

(73) - البرازيلي فريد يسدّد من داخل منطقة الجزاء ومحاولة تذهب في الشباك الصغيرة.

(71) - لالانا يأخد مكان القائد جوردان هندرسون في تشكيلة ليفربول. كلوب يستمر في البحث عن حلول هجومية.

(67) - هجمة مرتدة لمانشستر يونايتد تصل على إثرها الكرة لماركوس راشفورد الذي وضع نفسه في موقع مناسب للتسديد لكن محاولته مرت جانبية لمرمى أليسون.

(60) - يورغن كلوب يجري أول تغيير على تشكيلة ليفربول بإشراك تشامبرلاين مكان أوريجي.

- لا مجال أمام ليفربول إلا العودة في النتيجة وقلب الأمور في الشوط الثاني الذي يدخله يونايتد لتدعيم تقدمه وتأكيد أفضليته.

- نهاية الشوط بتفوّق مانشستر يونايتد الذي قدم ما يشفع له انهاء النصف الأول متقدماً بهدف نظيف.

- خبير التحكيم في قنوات beIN SPORTS جمال الشريف يقر بصحة قرارات الحكم ويدعم تقنية الـ VAR التي ثبّتت هدف يونايتد وألغت هدف ليفربول.

(43) - ساديو مانيه يدرك التعادل لليفربول لكن تقنية الـVAR تثبت أن الدولي السنغالي استعان بيده اليسرى فألغى الحكم هدف الريدز.

(36) - دانييل جيمس يلعب عرضية مميزة لماركوس راشفورد الذي نجح في منح التقدم لمانشستر يونايتد.

(34) - هجمة مرتدة لليفربول يقودها السنغالي ساديو مانيه الذي مرّر للبرازيلي فيرمينيو لكن الأخير لم يستثمر موقعه المناسب وسدّد كرة ضعيفة تصدى لها دي خيا بسهولة.

- بعد مرور 30 دقيقة لم تتغير النتيجة لكن مانشستر يونايتد أعلن أنه لن يكون فريسة سهلة لليفربول بل إنه كان الأفضل في بعض الفترات.

- هجومياً بدا ليفربول متأثراً بغياب النجم الدولي المصري محمد صلاح.

- لم يظهر مانشستر يونايتد مستسلماً لليفربول رغم التحليلات والترشيحات التي منحت الريدز أفضلية واضحة للفوز.

- بعد مرور 10 دقائق على انطلاق المواجهة لم يتمكن الفريقان من خلق فرص حقيقية للتسجيل، لكن يونايتد كان أجرأ في التقدم والمحاولة، في حين بدا ليفربول حذراً ومنتظراً.

بغيابات بارزة لدى الفريقين بدأ ديربي إنكلترا بأهداف متباينة حيث يسعى يونايتد إلى استعادة الثقة بفوز مهم على حساب المتصدر الذي يبحث عن تحقيق الفوز التاسع توالياً للحفاظ على فارق الـ 8 نقاط عن ملاحقه الشرس مانشستر سيتي.

يبدو أن غياب محمد صلاح عن تشكيلة ليفربول كلياً كان على خلفية الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي السابقة.

تشكيلة ليفربول

تشكيلة مانشستر يونايتد