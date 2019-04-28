تعرضت آمال مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا لخيبة أمل بعد تعادله 1-1 أمام ضيفه تشيلسي، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة والثالثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

بكّر يونايتد بالتسجيل عبر لاعبه الإسباني خوان ماتا (11)، فيما أدرك مواطنه ماركوس ألونسو التعادل في الدقيقة (43) مستغلاً خطأ فادحاً من دافيد دي خيا.

وبقي مانشستر يونايتد سادساً برصيد 65 نقطة بفارق 3 نقاط خلف تشيلسي الذي عزّز مركزه الرابع بـ 68 نقطة.

- نهاية المواجهة بتعادل إيجابي يخدم مساعي تشيلسي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما أحبط آمال يونايتد في حجز مكان في المسابقة الأوروبية العريقة.

(92) - البديل ماركوس روخو يرتقي عالياً ويضرب برأسه باتجاه المرمى لكن أزبيلكويتا أبعد محاولته على الخط النهائي للمرمى.

- غييرات اضطرارية لدى الفريقين، حيث غادر الألماني أنطوني روديغير مصاباً وترك مكانه للدنماركي كريستيانسن في تشكيلة تشيلسي، فيما أصيب الإيفواري إيريك بايلي وترك مكانه للأرجنتيني ماركوس روخو في تشكيلة يونايتد.

(58) - أول ظهور هجومي لتشيلسي في الشوط الثاني كان من تمريرة هازارد لويليان الذي لم يتمكن من إيصال الكرة للمتمركز جيداً هيغوايين وأهداها لدي خيا.

- استمرت سيطرة مانشستر يونايتد مع انطلاقة النصف الثاني من المواجهة، ماركوس راشفورد يسدد كرة ثابتة وجدت كيبا جاهزاً لإيقافها.

- نهاية الشوط الأول بتعادل إيجابي 1-1 رغم الأفضلية الواضحة لمانشستر يونايتد.

(43) - دي خيا يرتكب خطأ قاتلاً إذ فشل في الامساك بتسديدة روديغير القوية وأهداها لمواطنه ماركوس ألونسو الذي لم يرفض الهدية وأدرك التعادل للبلوز.

- ماركوس ألونسو يعترض عرضية مواطنه خوان ماتا ويحرم لينديلوف من تسجيل ثاني أهداف يونايتد.

(30) - آشلي يونغ يلعب ركلة ركنية على رأس المدافع الإيفواري إيريك بايلي الذي ارتقى فوق الجميع لكن كرته مرت قريبة من المرمى.

- مانشستر يونايتد أفضل على جميع المستويات بفضل اصرار لاعبيه على تسجيل أهداف أخرى من خلال النشيط لوكاكو والسريع راشفورد.

(16) - أولى الفرص الزرقاء كانت من ركلة حرة مباشرة تحصل عليها إيدين هازارد ونفذها الإسباني ماركوس ألونسو قوية فوق العارضة.

(11) - سيطرة يونايتد ترجمها اللاعب السابق لتشيلسي، الإسباني خوان ماتا الذي تلقى تمريرة جيدة من الظهير الأيسر لوك شاو ونجح في زيارة شباك البلوز.

- بعد مرور 10 دقائق على انطلاق المباراة فرض يونايتد سيطرة شبه مطلقة على ضيفه الذي بدا عاجزاً على خلق الفرص.

(4) - المبادرة الهجومية جاءت من جانب مانشستر يونايتد، حيث وجد مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مساحة للتسديد لكن محاولته حولها الحارس الإسباني كيبا إلى ركنية.

تشكيلة مانشستر يونايتد

تشكيلة تشيلسي

Here's our 11 to take on Man Utd! 💪#MUNCHE pic.twitter.com/l9o7haIqs3 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 28, 2019

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مواجهة هامة ومرتقبة ضمن الصراع المحتدم على التأهل للنسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ يبحث الفريقان عن إنهاء الموسم في أحد المركزين الثالث أو الرابع على لائحة ترتيب أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لضمان مقعد في دوري الأبطال.

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي التي ستقام ضمن المرحلة 36، سيمكن عشاق ومحبي الدوري الإنكليزي من متابعة هذا التنافس القوي والذي زاد من حدته تعثر جميع الفرق المرشحة لاحتلال المركزين الثالث والرابع في الأسبوع الماضي، إذ تعادل تشيلسي مع بيرنلي (2-2) وخسر آرسنال من كريستال بالاس (2-3) قبل أن يسقط مجدداً أمام ولفرهامبتون (3-1) بينما سقط مانشستر يونايتد مرتين متتاليتين أمام إيفرتون (4-0) ثم على ملعبه بالخسارة من غريمه مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي .. معلومات البث المباشر

• مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي موعدكم معها سيكون في مساء الأحد الثامن والعشرين من نيسان/أبريل

• موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة

• البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي سيكون عبر قناة beIN SPORTS HD2 باللغة العربية وbeIN SPORTS HD11 باللغة الإنكليزية.

• ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، وذلك عبر تطبيق beIN CONNECT.

مانشستر يونايتد وتشيلسي لقطات إحصائية

• تشيلسي يحتل حالياً المركز الرابع برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 35 مباراة فاز في 20 وتعادل في 7 وخسر 8.

• مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 64 نقطة بعد أن فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 وخسر 9.

• مانشستر يونايتد فاز في آخر مباراتين متتاليتين خاضهما على أرضه ضد تشيلسي، وإذا فاز في المباراة القادمة ستكون المرة الأولى التي يربح فيها البلوز في 3 مباريات متتالية في أولد ترافورد منذ عام 1957.

• تشيلسي هو أكثر فرق الدوري الإنكليزي الممتاز فوزاً على يونايتد برصيد 18 انتصار.

