سقط تشيلسي في فخ التعادل أمام ضيفه بيرنلي 2-2 يوم الإثنين في المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأهدر تشيلسي فرصة جديدة للتنافس بجدية على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خاصة وأنّ كل من توتنهام وأرسنال ومانشستر يونايتد تعثروا في اليومين الماضيين.

وتناوب على هدفي الضيف الأيرلندي هندريك والنمسوي بارنس (8 و24) بينما سجّل الفرنسي كانتي والأرجنتيني هيغواين لصاحب الأرض تشيلسي (12 و14).

وبعدما هدد مهاجم تشلسي الأرجنتيني غونزالو هيغواين شباك الحارس طوم هيتون بكرة رفعها من فوقه وتدخل بين مي لإبعادها عن خط المرمى (6)، تمكن بيرنلي من افتتاح التسجيل على عكس مجرى المباراة، وذلك بتسديدة "على الطاير" من خارج منطقة الجزاء لهندريك، بعدما وصلته الكرة المبعَدة من دفاع تشيلسي بعد ركلة ركنية لفريقه (8).



لكن تشيلسي لم يتأخر في معادلة النتيجة، بعدما اخترق لاعبه الدولي البلجيكي إدين هازار منطقة جزاء بيرنلي عن الجهة اليسرى، وحول الكرة أرضية للفرنسي نغولو كانتي الذي سددها قوية في شباك هيتون (12).



وسارع تشيلسي إلى قلب النتيجة بالكامل، وذلك بفضل هيغواين إذ أفاد المهاجم الدولي من تبادل سريع للكرة مع زميله الإسباني سيزار أسبيليكويتا داخل المنطقة، مرّر خلاله الأخير الكرة بالكعب رائعة الى هيغواين على الطرف الأيمن للمنطقة، فعالجها بتسديدة قوية ارتدت من أسفل عارضة مرمى هيتون إلى داخل الشباك (14).



وفي حين واصل تشيلسي الضغط سعياً لزيادة غلته، فاجأه بيرنلي من كرة ثابتة أيضاً، إذ نفّذ لاعبوه ركلة حرة إلى داخل منطقة جزاء الفريق المضيف، فتحولت من رأس مي إلى رأس النيوزيلندي كريس وود، ومنه بالعرض إلى بارنس غير المراقب، فحولها من مسافة قريبة إلى شباك حارس المرمى الإسباني كيبا أريسابالاغا (24).



واعتمد الفريقان بشكل كبير على التسديدات القوية من داخل المنطقة وخارجها، منها لهازار (28) مرت بجانب القائم الأيمن، تلتها أخرى عبر هيغواين (30) دون نتيجة، بينما رد بيرلني عبر تسديدة من خارج المنطقة لوود (40) مرت الى جانب القائم أيضاً.



ورفع تشيلسي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن توتنهام الثالث بينما تقدم على أرسنال بفارق نقطة وعلى مانشستر يونايتد بثلاث نقاط مع لعب كتيبة ساري لمباراة أكثر من منافسيه الثلاثة.

وهذا التعثر الثاني توالياً لتشيلسي عقب خسارته أمام ليفربول 2-0.

