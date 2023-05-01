وأمل كل من الفريقين في الخروج بنقاط ثلاث ثمينة في المعركة الضارية هذا الموسم لتفادي الهبوط.

افتتح إيفرتون التسجيل بركلة جزاء لدومينيك كالفرت-لوين (15)، قبل أن يعادل ليستر عبر التركي تشالار سويوندجو (22) ويتقدم لاحقًا عبر جايمي فاردي إثر تمريرة في العمق من جيمس ماديسون ليتوغل المنطقة مراوغًا الحارس ويسكنها الشباك (33).

وقبل نهاية الشوط الأول، حرم الحارس جوردان بيكفورد أصحاب الأرض من تعزيز تقدمهم بتصديه لركلة جزاء نفذها ماديسون (44).

ونجح النيجيري أليكس إيوبي في معادلة النتيجة بعد الاستراحة بتسديدة من داخل المنطقة (54).

ومع هبوط متوقع لساوثمبتون المتذيل صاحب المركز العشرين (24 نقطة)، يدور صراع رباعي لتفادي المركزين الآخرين، إذ بحتل إيفرتون وصافة القاع برصيد 29 نقطة، على بعد نقطة فقط عن كل من نوتنغهام فوريست الثامن عشر، ليدز يونايتد السابع عشر وليستر سيتي السادس عشر.



