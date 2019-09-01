حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة ديربي لندن بين أرسنال وجاره توتنهام، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

سجل كريستيان إيريكسون (10) وهاري كين (40 من ركلة جزاء) ثنائية توتنهام، فيما جاءت ثنائية أرسنال عبر ألكسندر لاكازيت (45+2) وأوباميانغ (71).

بهذا التعادل رفع أرسنال رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، ورفع توتنهام رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع.

نهاية المباراة بتعادل مثير وقمة أوفت بكل وعودها.

(79) - تقنية الـ VAR تلغي هدفاً جميلاً لأرسنال لوجود كولاسيناتش في موقع تسلّل.

(74) - اعصار أرسنال يستمر إذ كاد غرانيت تشاكا أن يسجل الهدف الثالث بقذيفة صاروخية أوقفها لوريس بصعوبة بالغة.

(71) - غندوزي يمرّر كرة رائعة لأوباميانغ الذي اكتفى بلمسة واحدة ليدرك التعادل لأرسنال.

(65) - البديل المعار من ريال مدريد داني سيبايوس يسدّد بقوة ولوريس يتصدى ببراعة.

(59) - تبادل جميل للكرة بين لاعبي توتنهام تنتهي على إثره الكرة عند هاري كين الذي أطلق قذيفة قوية بيمناه أوقفها القائم الأيمن للحارس بيرند لينو.

56 - كاد غندوزي أن يدرك التعادل لأرسنال لكن لوريس أبعدها إلى ركنية نفذها توريرا وتهادت أمام كولاسيناتش الذي فشل في وضعها في الشباك.

(51) - المصدر الأول للخطورة في توتنهام، الكوري سون يسدّد كرة زاحفة حوّلها لينو بنجاح إلى الركنية.

نهاية الشوط الأول المثير بتقدّم مستحق لتوتنهام وعودة مميّزة لأرسنال تعد بشوط ثان في قمة الحماس.

(45+2) - ألكسندر لاكازيت ينجح في تجاوز دفاع توتنهام الصلب ويسدّد في سقف المرمى مانحاً أرسنال هدفه الأول.

(43) - الإيفواري النشيط نيكولاس بيبي يحاول إعادة أرسنال في المباراة بتسديدة تفطن لها الحارس هوغو لوريس ونجح في إيقافها.

(40) - السويسري غرانيت تشاكا يعرقل الكوري الجنوبي سون في منطقة الجزاء والحكم لا يتردّد في منح ركلة جزاء لتوتنهام انبرى لها هاري كين وسجلها بنجاح مضاعفاً النتيجة للضيوف.

(38) - إيريكسون يسدّد كرة ثابتة بإتقان والحارس لينو يبعدها بامتياز.

(23) - أوباميانغ يلعب عرضية متقنة على رأس بيبي لكن محاولة الإيفواري يبعدها داني روز إلى الركنية.

(18) - توتنهام يندفع بشدة نحو مرمى غريمه التاريخي: الكوري الجنوبي سون يجد ثغرة ويسدّد بقوة لكن لينو يبعدها ببراعة إلى الركنية.

(14) - المطلوب في ريال مدريد وصاحب الهدف الأول إيريكسون يحاول مضاعفة النتيجة لكن تسديدته القوية تصدى لها بيرند لينو بثبات.

(10) - توتنهام يردّ بصرامة: الكوري الجنوبي سون يفلت من الدفاع ويمرّر للأرجنتيني إيريك لاميلا الذي سدّد كرة سهلة فشل الحارس الألماني لينو في التعامل معها وأهداها للدنماركي أيريكسون الذي وضعها بسهولة في الشباك.

(5) - أرسنال يواصل البحث عن الهدف الأول: مايتلند نيلز يسدد أرضية قوية ردّها دفاع توتنهام وأبعدها عن المرمى.

(1) - أرسنال يكشف عن نواياه الهجومية مبكراً: كولاسيناتش يمرّر عرضية زاحفة للإيفواري نيكولاس بيبي الذي استقبلها وسدّد فوق مرمى لوريس.

تشكيلة أرسنال

تشكيلة توتنهام