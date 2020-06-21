متابعة: مازن الريس

وهذه المباراة الأولى للفريقين منذ توقف المسابقة لقرابة ثلاثة أشهر عقب انتشار فيروس كورونا.

وطغى طابع التحفظ والحذر على اللقاء بالمجمل مع تحسن إيفرتون كثيراً في آخر ربع ساعة، إذ عانده الحظ في الوصول لمرمى ليفربول في مناسبتين (80 و82).

وصار رصيد ليفربول 83 نقطة في الصدارة مبتعداً بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف مع مباراة أقل للأخير، بينما قفز إيفرتون مرتبة واحدة وأصبح بالمركز الثاني عشر بفارق الأهداف عن نيوكاسل مع 38 نقطة لكل منهما).

وترك الألماني يورغن كلوب نجم الفريق الأول المصري محمد صلاح على دكة البدلاء طوال المباراة رغم غياب الحلول الهجومية عن الريدز.



مباراة ليفربول وإيفرتون - التغطية الخاصة

(90+2) البرازيلي فابينيو كاد يفتتح التسجيل من ركلة حرة مباشرة وبيكفورد يتألق.

(82) ريتشارليسون يقترب من هز الشباك مجدداً وأليسون في المكان المناسب.

(80) الحظ يساند ليفربول بتصدي أليسون المميز في البداية وتدخل القائم في المرة الثانية.

(74) تسديدة خادعة من غوميز وبيكفورد في المكان المناسب.

(61) ريتشارليسون كاد يباغت مواطنه أليسون عقب هجمة مرتدة وتسديدته خارج المرمى.

الدفاع ما زال السمة الطاغية على أداء الفريقين مع أفضلية نسبية للضيف ليفربول (55).

انتهاء الشوط الأول بالتعادل بلا أهداف.

(34) تسديدة من البرازيلي فيرمينيو تخطئ المرمى.

(32) البرازيلي ريتشارليسون يرد سريعاً بضربة رأس أخرى تعلو المرمى.

(30) رأسية الكاميروني ماتيب تفتقد للدقة على بعد أمتار من مرمى بيكفورد.

- من الواضح أنّ ليفربول متأثر بغياب نجمه محمد صلاح الموجود على الدكة، إذ يفتقد الريدز للحلول الهجومية ويعاني من بعض مرتدات إيفرتون في أول نصف ساعة.

ربع ساعة على المباراة المشتعلة والفرص المباشرة تفتقر للمسة الأخيرة.

(10) محاولة الياباني مينامينو التي انحرفت عن المرمى هي الأخطر لصالح ليفربول حتى الآن.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول وإيفرتون