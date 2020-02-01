وسجّل للـ"ثعالب" كل من هارفي بارنز (54) وبن شيلوول (64) في حين وقّع أنطونيو روديغر (46) و(71) هدفي البـ"بلوز".

ورفع ليستر رصيده إلى 49 نقطة ليعزّز مركزه الثالث في حين بات رصيد تشيلسي 41 نقطة في المرتبة الرابعة.

وفي خطوة غريبة، أبقى المدرب فرانك لامبارد الحارس الإسباني كيبا اريسابالاغا على مقاعد البدلاء وأشرك بدلاً منه الارجنتيني ويلي كاباييرو في التشكيلة الأساسية.

وبات كاباييرو (38 عاما و126 يوما) أكبر لاعب يخوض منافسات الـ "برمير ليغ" هذا الموسم وفق موقع أوبتا للإحصاءات.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة الاولى من الشوط الثاني بعدما رفع مايسون ماونت الكرة من ركنية تابعها روديغر رأسية في مرمى الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل (46).

وعادل الشاب هارفي بارنز لفريق المدرب الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز، عندما سدد كرة بيمناه من داخل المنطقة ارتدت من احد المدافعين قبل أن تستقر على يسار كاباييرو (54).

وسرعان ما تقدم ليستر بطل انكلترا عام 2016 بالنتيجة عن طريق المدافع بن شيلويل الذي وصلته كرة خالصة من مشارف المنطقة الى داخلها من البلجيكي يوري تيليمنز، فتابعها الانكليزي غير المراقب في الشباك بسهولة (64).

وسجل روديغر هدفه الشخصي الثاني وللبلوز حيث كان الممرر ماونت مجددا بعدما رفع الكرة من ضربة حرة تابعها الدولي الألماني رأسية ساقطة (71). وبات روديغر أول مدافع يسجل ثنائية لتشيلسي في الدوري الانكليزي منذ جون تيري أمام فولهام عام 2013.