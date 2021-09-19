انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وضرب الـ"بلوز" بقوة في الشوط الثاني محرزاً ثلاثة أهداف عن طريق تياغو سيلفا بضربة رأس رائعة في الدقيقة 49 ثم أضاف نغولو كانتي الهدف الثاني من تسديدة أرضية زاحفة اصطدمت بقدم إريك داير ثم تهادت إلى الشباك في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 90+2 تمكن المدافع أنتونيو روديغر من إحراز الهدف الثالث بعد أن أطلق تسديدة أرضية رائعة مستغلاً تمريرة تيمو فيرنر، فسكنت شباك حارس توتنهام هوغو لوريس.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة فارتقى إلى الصدارة بالمشاركة مع ليفربول وكلاهما أحرز 12 هدفاً ودخل مرماه هدف وحيد، فيما استمر توتنهام في المركز السابع برصيد 9 نقاط بعد أن تلقى خسارته الثانية تواليا وكان قد تكبد خسارة ثقيلة خارج ملعبه أمام كريستال بالاس (3-0).

