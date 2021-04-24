ورفع تشيلسي رصيده إلى 58 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن وست هام، فيما يتخلف بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي الثالث، في وقت يحلق مانشستر سيتي بالصدارة (77) بفارق 11 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الألماني تيمو فيرنر قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، ليفك صياماً لازمه في آخر 12 مباراة وتحديدا منذ شباط/فبراير الماضي.

واستعد تشيلسي بأفضل طريقة ممكنة لمواجهته المرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

بدأت المباراة بحذر شديد من قبل الفريقين، فانحصر اللعب في وسط الملعب من دون خطورة حقيقية على المرميين.

وبعد صمود دفاع وست هام أمام هجمات جاره الخجولة، تمكن فيرنر من افتتاح التسجيل بعد ان تبادل الاميركي كريستيان بوليسيك الكرة مع الظهير الايسر بن تشيلويل، فمرر الاخير كرة زاحفة داخل المنطقة تابعها الألماني من مسافة قريبة داخل الشباك (44)، رافعا رصيده إلى 11 هدفا في موسمه الأول مع الفريق اللندني الذي قدم اليه من لايبزيغ الالماني.

وحاول وست هام إدراك التعادل في الشوط الثاني من دون أن يشكل خطراً حقيقياً على مرمى تشيلسي، ثم زادت مهمته صعوبة عندما طرد له لاعبه الباراغوياني فابيان بالبوينا قبل نهاية المباراة بثماني دقائق.

