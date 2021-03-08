وسجل للبلوز لاعب إيفرتون بن غودفري بالخطأ في مرمى فريقه 31، والإيطالي جورجينهو من ركلة جزاء 65.

بهذا الفوز، حصّن فريق المدرب الألماني توماس توخيل مركزه الرابع وصار رصيده 50 موسعاً الفارق عن إيفرتون بالذات إلى 4 نقاط.

ولم يخسر الفريق اللندني أياً من مبارياته الـ11 (8 انتصارات) في مختلف المسابقات منذ تولي توخيل الإشراف عليه مطلع العام الحالي خلفاً لفرانك لامبارد وحقق ثلاث نتائج لافتة خلال هذه السلسلة، بالفوز على ليفربول وتوتنهام محلياً بنتيجة 1-صفر خارج ملعبه، وعلى أتلتيكو مدريد الإسباني خارج قواعده أيضاً بالنتيجة ذاتها في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

وقال توخيل بعد المباراة "نستحق الفوز. كان الشوط الأول صعبا لكننا سيطرنا عليه بالكامل. سرعنا من ايقاعنا في الشوط الثاني وكنا اكثر خطورة من الناحية الهجومية".

اما مدرب إيفرتون الحالي وتشيلسي سابقاً الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فقال "لعب الفريق المنافس أفضل منا ويستحق الفوز. لنكن صريحين، فريقي ليس بمستوى تشيلسي وبالتالي لا نستطيع أن نلعب مباراة مفتوحة في مواجهة فريق من هذا العيار".

وأجرى توخيل تعديلات عدة على تشكيلته، فمنح الفرصة لصانع الألعاب الالماني كاي هافيرتس الذي فشل في فرض نفسه اساسيا هذا الموسم منذ انتقاله الى الفريق اللندني قادما من باير ليفركوزن الالماني في صفقة بلغت حوالي 90 مليون يورون وذلك على حساب لاعب الوسط الانكليزي الدولي مايسون ماونت.

كان تشيلسي الطرف الأفضل طوال الشوط الأول واستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة بلغت في بعض الاحيان 80 في المئة ونجح في افتتاح التسجيل عندما سار الظهير الاسباني ماركوس الونسو على الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية سددها هافيرتس وحاول مدافع ايفرتون بن غودفري تشتيتها لكنه حولها خطأ داخل شباك فريقه (31).

وسجل هافيرتس هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي لمسه للكرة (62).

وكان هافيرتس وراء الهدف الثاني لتشيلسي عندما أعاقه حارس إيفرتون جوردان بيكفورد فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها الايطالي الاختصاصي جورجينيو بنجاح معززاً تقدم فريقه (65).

وللمفارقة، فإن جورجينيو بات أفضل هداف في صفوف تشيلسي في الدوري المحلي هذا الموسم مشاركة مع تامي أبراهام، بتسجيله هدفه السادس جميعها من ركلات جزاء!

وكاد المهاجم الالماني تيمو فيرنر يعزز تقدم فريقه بالهدف الثالث عندما انفرد ببيكفورد من كرة امامية طويلة لكن الاخير تصدى لمحاولته ىبراعة (75)، ثم تدخل حارس ايفرتون اواخر المباراة لابعاد كرة قوية سددها ماونت الذي نزل بديلا منتصف الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة بات توخيل اول مدرب في تشيلسي يحافظ فريقه على نظافة شباكه في أول خمس مباريات على أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز.

في المقابل، مني ايفرتون بأول خسارة له خارج ملعبه في الدوري المحلي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.