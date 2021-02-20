تشيلسي ينزل ضيفاً على ساوثهامبتون من قبل beIN SPORTS February 20, 2021 11:35 3:06 دقيقة يحل تشيلسي ضيفاً على ساوثهامبتون اليوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية ساوثهامبتون الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي -آخر الفيديوهات 2:51 دقيقة ريال مدريد في "بروفة" أخيرة قبل لقاء أتالانتا 2:57 دقيقة أتلتيكو مدريد من أجل مواصلة السير بثبات نحو اللقب 3:36 دقيقة قمّة "ديربي الميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون 3:06 دقيقة تشيلسي ينزل ضيفاً على ساوثهامبتون 0:32 دقيقة الفرنسي يوهان كاباي يعلن اعتزاله كرة القدم 0:38 دقيقة يونايتد يسعى للاحتفاظ بمهاجمه إدينسون كافاني 0:33 دقيقة فليك يؤكد انتهاء موسم توليسو بسبب الإصابة 1:59 دقيقة التعادل يحسم قمّة المغرب وغانا 0:30 دقيقة تونس تتأهل إلى نهائيات بطولة إفريقيا لكرة السلة 3:51 دقيقة ليون يستعيد نغمة الانتصارات والصدارة المؤقتة